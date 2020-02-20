20 Şubat 2020, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir son 16 turu aşkına!

Medipol Başakşehir son 16 turu aşkına!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'ndeki temsilcimiz , Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün 'a konuk olacak. Ligde doludizgin giden turuncu-lacivertlilerde moraller yerinde.

Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, Avrupa'daki 27. maçında bugün ile karşılaşacak. Alvalade Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. M'Gladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa turlayan turuncu-lacivertliler, aynı zamanda ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takımımız olarak da dikkat çekiyor. Rövanş, 27 Şubat'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

ROBINHO İLE MEHMET TOPAL YOK

Başakşehir'de sakatlığı süren Robinho ile kart cezalısı maçta forma giyemeyecek. Portekiz devi Sporting ise Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda , Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor. Sporting, Avrupa Ligi'nde grubunu LASK'ın ardından 2. sırada tamamladı ve Başakşehir'in rakibi oldu. Rakibimizde kaleci Renan kart cezası, golcü Phellype de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Maximiano, Acuna, Coates, Neto, Llori, Ristovski, Camacho, Battaglia, Wendel, Cabral, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Elia, Crivelli,

BU MAÇLAR NEFES KESER

Bu hafta derbilerin yanı sıra zirve yarışında Sivas-Alanya maçı da sıralamada büyük önem taşıyacak. Küme düşmeme yarışında ise ile Konya karşılaşacak. Başkentteki G.Birliği-Ankaragücü derbisi de haftaya renk katacak.

DEV MAÇLAR VAR

Son 32 turu programı şöyle: Shakhtar-Benfica, E.Frankfurt-Salzburg, Ludogorets- Inter, Club Brugge-M. United, Cluj-Sevilla, Kopenhag- Celtic, Getafe-Ajax (20.55). G.Rangers-Braga, Roma-Gent, Wolfsburg-Malmö, Alkmaar-LASK, Olympiakos- Arsenal, APOEL-Basel, B.Leverkusen-Porto, Wolves- Espanyol (23.00).

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