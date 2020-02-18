18 Şubat 2020, Salı
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Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı için Portekiz'e uçtu
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında M.Başakşehir, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.55'te Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
Turuncu-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi bugün İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti. M.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul temsilcisi, son antrenmanını da TSİ 21.30'da Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
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