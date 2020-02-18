18 Şubat 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı için Portekiz'e uçtu

Medipol Başakşehir Portekiz'e uçtu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Medipol , UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında M.Başakşehir, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.55'te Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi bugün Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti. M. ile bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul temsilcisi, son antrenmanını da TSİ 21.30'da Jose Alvalade Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

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