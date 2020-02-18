18 Şubat 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti

Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.02.2020

, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı için Lizbon'a gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, Havalimanı'ndan özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.

'de, sakatlığı süren Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Teknik direktör ve bir futbolcu yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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