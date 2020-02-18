18 Şubat 2020, Salı
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Medipol Başakşehir, Sporting maçı için Portekiz'e gitti
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı için Lizbon'a gitti.
Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.
Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.
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