14 Şubat 2020, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba eski takımını boş geçmedi

Demba Ba eski takımını boş geçmedi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.02.2020

’in, ’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan , ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

'in 22. haftasında Medipol , sahasında 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü 'dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.

Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba'dan gelmişti. O maçta Beşiktaş'a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir'i güldürdü.

Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba... haberin devamı

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