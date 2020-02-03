Medipol Başakşehir Miguel Vieira kiraladı

İstanbul ekibi, sezon sonuna kadar stoper oyuncusu Miguel Vieira'yı Avusturya'ya kiraladı. Resmi sosyal medya hesabından bilgilendiren Başakşehir Kulübü şu açıklamalara yer verdi:

"Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."