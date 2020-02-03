03 Şubat 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde

İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

Mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro'ya ulaşan Medipol 'in başarılı futbolcusu Kahveci, bu rakamla kariyerinin zirvesine ulaştı.

'de ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan ve lider 'un iki puan gerisinde ikinci sırada kendine yer bulan 'in futbolcuları da adeta değerlerine değer katıyor. Bu isimlerinde başında ise birçok takımın listesinde bulunan Kahveci geliyor. İstanbul ekibinde toplamda 108 maça çıkıp 11 gol, 10 asistlik katkı yapan 24 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilere transfer olduğu 2016-2017 sezonundan bu yana gösterdiği başarılı performansla değerini tam 3.5 kat arttırmayı başardı.

9 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

ile profesyonel yaşantısına başlayan ve çok kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, bundan 4 sezon önce Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takıma katıldığı dönemde 2.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan milli futbolcu, her geçen sezon artan bir grafik ortaya koyarak hem A Milli Futbol Takımı'nın hem de M.Başakşehir kadrosunun değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı. Yurt içi ve yurt dışından çokça talipleri olan, ay-yıldızlı formayla da 14 maçta 2 asisti bulunan İrfan, Transfermarkt verilerine göre değerini tam 9 milyon Euro'ya çıkarttı.

Bu sayı, İrfan 'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.

TAKIMIN EN DEĞERLİ İKİNCİ OYUNCUSU

orta saha, aynı zamanda turuncu-lacivertli takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. 12 milyon Euro ile zirvenin sahibi olan Visca'yı takip eden İrfan Can'ı, 6 milyon Euro ile Enzo Crivelli izliyor.

Olası bir transfer durumunda takımına büyük bir maddi kaynak oluşturacak olan İrfan, Türk pasaportu bulunan futbolcular arasında da kendisi gibi 9 milyon Euro değere sahip 'la 10. basamağı paylaşıyor.

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