Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48 ile 73. dakikalarda Visca'dan gelirken, başkent temsilcisinin tek golünü 29. dakikada Ayite kaydetti.