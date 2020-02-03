03 Şubat 2020, Pazartesi
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Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
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