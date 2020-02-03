03 Şubat 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Sivasspor hazırlıkları başladı

Başakşehir'de neşeli idman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Medipol , iki günlük iznin ardından ’in 21. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Başakşehir evinde zorlanmadı haberin devamı
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