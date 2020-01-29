29 Ocak 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 29.01.2020

, 'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.

Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Flaş Muriç göndermesi! haberin devamı



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