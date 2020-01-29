29 Ocak 2020, Çarşamba
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Başakşehir Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya ekiplerinden Wolfsberger'e kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Jojic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Jojic, bu sezon Başakşehir formasıyla lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma giyerken, 1 kez de fileleri havalandırdı.
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