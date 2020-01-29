29 Ocak 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

Başakşehir Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Medipol , döneminin bitimine sayılı günler kala 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu 'i ekiplerinden 'e kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Jojic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz , sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden 'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Jojic, bu sezon formasıyla lig, Avrupa ve 'nda toplam 14 maçta forma giyerken, 1 kez de fileleri havalandırdı.

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