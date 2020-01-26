26 Ocak 2020, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Başakşehir G.Birliği maçının hazırlıklarına başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, 'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü devam edecek.

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