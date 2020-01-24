24 Ocak 2020, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü , daha önce farklı takımların başında 5’er kez birbirlerine rakip olmuş ve 2’şer galibiyet almıştı.

'in 19. haftasında , yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada deplasmanda ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, galip gelerek hem rakibinin önünde kalmak hem de ikinci sıradaki yerini korumak isterken, sarı-lacivertli takım ise seyircisi önünde alacağı 3 puanla zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor.

Buruk ile Yanal eşit

Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü , bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve 'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, ve 'un başında yer almıştı.
Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.

Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)
Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)
Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)
Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)
Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

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