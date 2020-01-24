24 Ocak 2020, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor

Başakşehir F.Bahçe deplasmanında zorlanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.01.2020

'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de ’nda ile karşılaşacak olan Medipol , ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8’inden mağlup ayrıldı.

'in 19. haftasında , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Başakşehir, Ülker Stadı'nda zorlanıyor

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. 'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)
Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)
Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)
Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)
Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008)

Fenerbahçe'den flaş 'limit' açıklaması haberin devamı

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