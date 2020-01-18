18 Ocak 2020, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'e Demba Ba şoku!

Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

'de sarı kart gören ve cezalı duruma düşen , maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi takımın golcü ismi karşılaşmanın 60. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Senegalli golcü takımının gelecek hafta oynayacağı maçında forma giyemeyecek.

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