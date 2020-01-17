17 Ocak 2020, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Süper Lig'de ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor

Başakşehir ikinci yarıyı Malatyaspor maçıyla açıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 17.01.2020

, 'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

'de sakatlığı geçen Martin Skrtel, 'un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk ise 'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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