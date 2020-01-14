14 Ocak 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

“Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız”
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

Son ilk maçında Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan ’de maçın ardından konuştu. Buruk, ikinci maçta turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Son ilk maçında Kırklarelispor'u konuk eden ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk maçta skor üstünlüğü yakalamak istediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Maçtan önceki hedefimiz, ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp ikinci maça rahat şekilde çıkabilmekti. İlk yarıda ofansif anlamda üretkenliğimizin az olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz beklediğimiz gibi sahasında savunma yapacaktı. Bundan önceki turlarda da bunu yaptı. Biraz daha dikine oynayabilseydik daha fazla pozisyonumuz olurdu. İkinci yarıda Crivelli, ve Visca'yı oyuna sokup savunmadan oyuncu azalttık. Pozisyonlar ada girdik. İki takım için de heyecanlı oldu. VAR kararları vardı, verilen ve verilmeyen goller oldu. İki takım için de güzel bir maç oldu. Kırklarelispor'u mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bir sonraki maçta çıkıp turu geçmek için oynayacağız. Son dakikada yediğimiz gol tur için avantajı ortadan kaldırdı. Savunma yönü ağırlıklı bir takım rakibimiz ve ikinci maçta da bunu sürdürecektir. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

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