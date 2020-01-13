‘Hücum kötüydü’

Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu.

Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Geçmişte çok pas yaparken, 3. bölgede verimlilik anlamında iyi değilken şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir Başakşehir var. Bunu da pozitif bir değişim olarak görüyorum."