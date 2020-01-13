13 Ocak 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

‘Hücum kötüydü’

‘Hücum kötüydü’
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu.

Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Geçmişte çok pas yaparken, 3. bölgede verimlilik anlamında iyi değilken şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir Başakşehir var. Bunu da pozitif bir değişim olarak görüyorum."

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