11 Ocak 2020, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

“Şampiyon olabiliriz”

“Şampiyon olabiliriz”
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başakşehir'in stoperi Skrtel, şampiyonluk mesajı verdi.

Başakşehir'in stoperi Skrtel, şampiyonluk mesajı verdi. Tecrübeli futbolcu, "İlk yarıdaki futbolu aynı şekilde sahaya yansıtırsak şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Yapmamız gereken, kendimizi şampiyonluk baskısına sokmamak" yorumunu yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Skrtel şampiyonluğa inanıyor Skrtel şampiyonluğa inanıyor
Buruk'tan İrfan Can ve Visca açıklaması Buruk'tan İrfan Can ve Visca açıklaması
Başakşehir'den tatsız prova Başakşehir'den tatsız prova
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör