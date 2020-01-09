09 Ocak 2020, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

MAÇ SONUCU l Medipol Başakşehir 0 - 3 Fortuna Sittard l ÖZET

Başakşehir'den tatsız prova
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.01.2020

ekiplerinden Medipol Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, kampta çıktığı ilk hazırlık maçında temsilcisi Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.

ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan müsabakada takımı Fortuna Sittard, Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Sittard'a galibiyeti getiren golleri Ninaj, Ciss ve Diemers kaydetti.

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