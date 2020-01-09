MAÇ SONUCU l Medipol Başakşehir 0 - 3 Fortuna Sittard l ÖZET

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, kampta çıktığı ilk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a 3-0 mağlup oldu.

İstanbul ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan müsabakada Hollanda takımı Fortuna Sittard, Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Sittard'a galibiyeti getiren golleri Ninaj, Ciss ve Diemers kaydetti.