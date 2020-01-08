08 Ocak 2020, Çarşamba
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Başakşehir pas çalıştı
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te devam eden Medipol Başakşehir’de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı.
Medipol Başakşehir, Antalya Belek'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu-lacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
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