08 Ocak 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir pas çalıştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.01.2020

’in devre arası hazırlıklarını ’te devam eden Medipol ’de gerçekleştirilen akşam antrenmanında pas çalışması yapıldı.

Medipol , 'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanında pas çalışması yaptı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu-lacivertlilerde izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

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