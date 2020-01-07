07 Ocak 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk çok memnun

Okan Buruk çok memnun
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'de , takımından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "Sivas'ın kadrosu iyi ama G.Saray, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir gibi takımların kadrosu kadar geniş değil. Ba ve Elia'nın yükselen performansı transfer gibi oldu. Şu an oyuncu bakmıyorum" dedi.

Şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'de , takımından memnun olduğunu söyledi. Buruk, "Sivas'ın kadrosu iyi ama G.Saray, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir gibi takımların kadrosu kadar geniş değil. Ba ve Elia'nın yükselen performansı transfer gibi oldu. Şu an oyuncu bakmıyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir yağmur altında çalıştı Başakşehir yağmur altında çalıştı
Başakşehir yağmur altında çalıştı Başakşehir yağmur altında çalıştı
Başakşehir topbaşı yaptı Başakşehir topbaşı yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör