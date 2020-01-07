07 Ocak 2020, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.01.2020

, sezonun hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanın, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışması ile sürdüğü, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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