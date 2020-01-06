Başakşehir yağmur altında çalıştı

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Medipol Başakşehir, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan turuncu-lacivertliler, akşam ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, ikinci devreye Antalya'da hazırlanıyor. Sabah konakladıkları otelin salonunda güç ve dayanıklılık çalışan turuncu-lacivertli takım, akşam ise yoğun yağış altında taktik ağırlıklı idman yaptı. Antrenmana teknik ekip tarafından izinli olan Visca, Robinho, Azubuike, Caiçara, Arda Turan ve Ponck katılmadı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maç ile sona erdi.



Martin Skrtel, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Crivelli ve Gulbrandsen de idmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.