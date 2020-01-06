06 Ocak 2020, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir topbaşı yaptı

Başakşehir topbaşı yaptı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Şampiyonluk adayı Başakşehir, 2. yarı hazırlıklarına 'te başladı. öğlen saatlerinde Antalya'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı.

Şampiyonluk adayı Başakşehir, 2. yarı hazırlıklarına 'te başladı. öğlen saatlerinde Antalya'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. İstanbul ekibi, 'dan F.Sittard ve 'den Y.Boys'la hazırlık maçı yapacak.

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