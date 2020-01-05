Medipol Başakşehir'de Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'Arda Turan'ın Galatasaray'da bırakmasını isterim' sözlerinin ardından sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, takımının kamp kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun özel olarak izin aldığı bilgisine ulaşıldı.

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Arda Turan, takımının Antalya Belek'te yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arda için Fatih Terim 'Arda Turan'ın Galatasaray'da bırakmasını isterim' demiş ve Galatasaray'a gelmesi konusunda kapıyı aralamıştı. Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a geleceği iddia edilmiş ve Arda da sosyal medya hesaplarından transfer hakkında çeşitli sinyaller vermişti.

TEKNİK EKİP TARAFINDAN İZİNLİ

Arda Turan'ın teknik ekip tarafından özel izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca teknik ekip tarafından izinli olan oyuncular Gael Clichy, Edin Visca, Carlos Ponck, Robinho, Azubuike ve Junior Caiçara bugün kampa katılmadı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN HAZIRLIK KAMPI

Medipol Başakşehir, 15 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacağı hazırlık kampında Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla ve İsviçre'nin Young Boys takımıyla hazırlık maçları oynayacak.

9 Ocak Perşembe 17.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Sittard

11 Ocak Cumartesi 17.00 Medipol Başakşehir - Young Boys