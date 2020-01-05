05 Ocak 2020, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı!

Arda Turan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

Teknik Direktörü ''ın 'da bırakmasını isterim' sözlerinin ardından sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, takımının kamp kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun özel olarak izin aldığı bilgisine ulaşıldı.

Medipol 'in 'dan kiraladığı orta saha oyuncusu , takımının Belek'te yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arda için 'Arda Turan'ın 'da bırakmasını isterim' demiş ve 'a gelmesi konusunda kapıyı aralamıştı. Bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a geleceği iddia edilmiş ve Arda da sosyal medya hesaplarından hakkında çeşitli sinyaller vermişti.

TEKNİK EKİP TARAFINDAN İZİNLİ

Arda Turan'ın teknik ekip tarafından özel izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca teknik ekip tarafından izinli olan oyuncular Gael Clichy, Edin Visca, Carlos Ponck, Robinho, Azubuike ve Junior Caiçara bugün kampa katılmadı.

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN HAZIRLIK KAMPI

, 15 Ocak tarihine kadar Antalya'da yapacağı hazırlık kampında Hollanda'nın takımıyla ve İsviçre'nin takımıyla hazırlık maçları oynayacak.

9 Ocak Perşembe 17.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Sittard
11 Ocak Cumartesi 17.00 Medipol Başakşehir - Young Boys

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