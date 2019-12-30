Başakşehir'in en istikrarlısı Mert Günok

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Mert Günok, Medipol Başakşehir'in en istikrarlı ismi oldu. Enzo Crivelli de rakip ağlara attığı 8 golle turuncu-lacivertlilerin gol kralı konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde giren Başakşehir, ilk haftalarda istediği sonuçları alamasa da özellikle yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlamasıyla birlikte ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri haline geldi ve 15 maçlık galibiyet serisiyle birlikte ilk devreyi lider Sivasspor'un arkasından ikinci sırada tamamladı. Turuncu-lacivertliler, 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Buruk'un öğrencileri, attığı 32 gole karşılık kalesinde ise 17 gol gördü.



EN İSTİKRARLISI MERT

İstanbul ekibinde takımın en istikrarlı ismi kaleci Mert Günok oldu. 30 yaşındaki file bekçisi, 17 karşılaşmanın tamamında 90 dakika oynadı ve bin 530 dakika sahada kaldı. 4 maçta kalesini gole kapamayı başaran Mert'i, Edin Visca takip ediyor. Boşnak futbolcu da 17 maçın hepsine ilk 11'de başladı ancak Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarının son dakikalarında oyundan alındı.



EN AZ GÖKHAN, ARDA VE ROBINHO SÜRE ALDI

Turuncu-lacivertlilerde en az süre alan isimler olarak Gökhan İnler, Arda Turan ve Robinho ön plana çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Gökhan'a 6 maçta 167 dakika, Arda'ya 9 mücadelede 179 dakika, Robinho'ya da 6 maçta 245 dakika süre verdi.



GOL KRALI CRIVELLI

Medipol Başakşehir'in en golcü futbolcusu da Enzo Crivelli oldu. Fransız oyuncu, 15 müsabakada 8 gol atarak bu alanda zirvede yer aldı. Crivelli'yi 4'er golle Edin Visca, Demba Ba ve Danijel Aleksic izledi.

Gulbrandsen de 3 golle takımına katkı yapan bir diğer isim oldu. Skrtel'in 2, Ponck, Elia, Clichy ve İrfan Can'ın da 1 golü bulunuyor.



TEK KIRMIZI İRFAN'A

Başakşehir'de ligin ilk yarısında kırmızı kart gören tek isim İrfan Can Kahveci oldu. Başarılı orta saha, ligin ilk haftasında turuncu-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atmıştı.