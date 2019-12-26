26 Aralık 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberin devamı

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