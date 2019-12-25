25 Aralık 2019, Çarşamba
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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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