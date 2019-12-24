24 Aralık 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var

Üç kulvarda da hedefimiz var
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , "Lig, kupa ve birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , , Ziraat ve 'ndeki hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Buruk, "Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyoruz. Finale kadar giden iki takımdan biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

"2'NCİ YARIYA ÇOK DAHA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak iyi bir form yakaladıklarının altını çizen genç teknik adam, "2'nci yarı kupayla birlikte başlayacak program. Lig, kupa ve birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. Oyun olarak da iyi gidiyoruz. Puan farkının açılmasını istemeden yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. 2'nci yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'DA HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ile oynayacakları karşılaşmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Portekiz ekibinin önemli bir takım olduğunu söyleyerek, "Şubat ayını görmek, orada olmak, kimle oynarsak oynayalım orada bir yarışın içerisine girmek bizim için önemliydi. Bunu yaşıyoruz ve inşallah şubat ayında bunu yaşayacağız. Sporting Lizbon önemli bir takım. Portekiz liginin önemli takımlarından biri. İyi oyunculara sahipler. Buradaki hedefimiz turu geçmek. Rakibimiz kim olursa olsun, en iyisini yapmak istiyoruz. Biz ülke futboluna katkı veren bir takım olarak, ülkemizde ve yurt dışındaki bütün insanlarımızı özellikle son maçta çok sevindirdik. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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