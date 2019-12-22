MAÇ SONUCU l İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 4 Medipol Başakşehir l ÖZET

Süper Lig'in 16. hafta maçında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir kümede kalma mücadelesi veren rakibini 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 30'a yükseltti.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmada turuncu lacivertliler sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 30'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

İLK 11'LER:

Kayserispor: Lung, Mert, Lopes, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Emre Demir, Rienstra, Hasan Hüseyin, Ziya, Kravets

Başakşehir: Mert, Çaicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Maçta dakikalar

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

50. dakikada Caiçara'nın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak barajdan döndü. Pozisyonu takip eden Caiçara'nın yerden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt'un şutunda kaleci Mert Günok topu güçlükle kurtardı.

90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...