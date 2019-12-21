21 Aralık 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Başakşehir Kayserispor'a konuk olacak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, 'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya 10 puanla son sırada yer alıyor.

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