Edin Visca’da takas olmaz

Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi.

Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için F.Bahçe'den teklif gelmediğini söyledi. Gümüşdağ "Teklif olursa takasa sıcak bakar mısınız?" sorusuna ise "Visca takas edilecek bir oyuncu değil. Türkiye'nin en iyi yabancı oyuncusu. Onunla hiç ayrılmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Gümüşdağ, İrfan Can'ın yurt dışını istediğini, Clichy ile ise yola devam etmeyi planladıklarını kaydetti.