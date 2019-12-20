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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

UEFA'dan skandal karar! Başakşehir itiraz edecek

UEFA'dan skandal karar! Başakşehir itiraz edecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 Giriş Tarihi: 20.12.2019

Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in son çıktığı mücadelede İrfan Can Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...

, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı , "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

UEFA, daha önce A Milli Takım hakkında da milli futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle kınama cezası vermişti.

İrfan Can Kahveci'den asker selamı! haberin devamı

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