UEFA'dan skandal karar! Başakşehir itiraz edecek

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in son çıktığı mücadelede İrfan Can Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...

UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

UEFA, daha önce A Milli Takım hakkında da milli futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle kınama cezası vermişti.