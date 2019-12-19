Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yenerek tur atlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sonuca rağmen takımının oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "İstediğimiz, keyif aldığımız bir oyun olmadı. Sonuç olarak 2-0 kazandık ve turu geçtik ama oyuncularım ve takımım adına benim daha büyük beklentilerim var." diye konuştu.

Bu tür maçların her zaman zor olduğunun altını çizen Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu tür karşılaşmaların çok zor olacağını müsabakadan önce düşünen biri olarak bugün maç içinde de aynı şeyleri düşündüm. Zor bir maç oldu. Odaklanmak, bu maçları önemsemek, değerini bilmek çok önemlidir. Bugün oyunun genelinde oynanan futbol, bunu çok göstermedi. İstediğimiz, keyif aldığımız bir oyun olmadı. Sonuç olarak 2-0 kazandık ve turu geçtik ama oyuncularım ve takımım adına benim daha büyük beklentilerim var. İnşallah bunu oyun olarak da geliştiririz. Skor güzel ama çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize birçok fırsat verdik. Buradan rakip oyuncuları kutlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettiler, zaman zaman bizden daha iyi işler yaptılar. Benim maçtan sonraki duygularım çok iyi değildi, soyunma odasına mutlu girmedim."

Okan Buruk, Arda Turan'ın durumuyla ilgili bir soruya, "Arda'nın bir sakatlığı var belinden, ufak bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün takımla birlikte değil." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, genç oyuncuları Muhammet Arslantaş ve Muhammed Sarıkaya'nın performanslarıyla ilgili ise, "Bugüne baktığımızda belki diğer oyunculara çok örnek olacak, Demba Ba, Clichy ve Gökhan gibi takımın en yaşlı isimleri. Bugün maçı en çok önemseyen oyuncuların onlar olduğunu söylemek istiyorum. Zaman zaman iyi işler yaptılar, maçı çok önemsediler. Genç oyuncularımızı oynattık, Muhammed sağ bek, 90 dakika oynadı. Diğer Muhammet sonradan girdi ve penaltıyı ona attırdık. Genç oyuncuların oynaması, gol atması, yeni yüzler görmek bizi de sevindiriyor. İnşallah ileride bu tip oyunculara çok daha fazla şans veririz." ifadelerini kullandı.

Avcı: "Bana göre kupadaki en zorlu rakiple oynadık"

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

"Bana göre kupadaki en zorlu rakiple oynadık." diyen Avcı, "İlk maçtaki skoru burada olumluya döndürmek için mücadele ettik ama karşımızda Süper Lig'in bana göre en iyi takımlarından biri vardı. Oyun olarak sezon başından beri yaşadığımız şeyler vardı, iki yönlü doğru işler yapmaya çalıştık. Sezon başından beri üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun anlayışı var. İyi bir tatilden sonra ikinci yarı, sezon sonu hedeflediğimiz üst lige çıkma durumunu gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.