Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.