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Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.
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