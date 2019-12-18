20 Aralık 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Başakşehir Hekimoğlu Trabzon maçına hazır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.12.2019

5. tur rövanş maçında yarın sahasında 2. Lig temsilcisi 'u ağırlayacak Medipol , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

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