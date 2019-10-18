Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli takımın antrenmanında, tedavisi süren Edin Visca, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunu ile devam etti. Geniş alanda pas çalışmasının ardından yapılan orta-şut çalışmasıyla idman sona erdi.