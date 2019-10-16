16 Ekim 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan, savunma ve hücum çalışmasıyla ile sona erdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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