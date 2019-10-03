CANLI | Başakşehir - Borussia Mönchengladbach

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE



Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını veriyor.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arıyor.



İLK 1'LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli.

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo.







BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başladı Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanıyor.