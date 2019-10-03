03 Ekim 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Mönchengladbach maçı saat kaçta hangi kanalda?
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında evinde Alman ekibi 'ı ağırlayacak. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Medipol Başakşehir, mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri listesine bildirilmeyen ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Okan Buruk galibiyet istiyor

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