Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertli takımın golünü 55'inci dakikada Edin Visca atarken, Alman ekibinin golünü 90+1'de Herrmann kaydetti. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak.

3'üncü dakikada Caiçara'nın atak yönünün sağından ortasında İrfan topu kafasıyla Aleksic'e indirdi, Sırp oyuncunun sert şutunu kaleci Sommer kornere çeldi.

20'nci dakikada sağ kanatta Kramer'in iyi ortasında Thuram'ın etkili kafa vuruşunda Mert Günok topu kornere gönderdi.

24'üncü dakikada Başakşehir önemli bir gol şansında yararlanamadı. Önce İrfan'ın ara pasında Crivelli topla buluştu, İtalyan oyuncunun ara pasında da Visca'nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Sommer'den döndü.

36'ncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunu kaleci Sommer güçlükle kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada Alman ekibi atak yönün solundan kullandığı korner atışıyla tehlike yarattı. Raffael'in kullandığı kornet vuruşunda Lainer'in kafa vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.

55'inci dakikada Başakşehir'i öne geçiren gol geldi Enzo Crivelli'nin pasında Visca sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına girdi ve kaleci Sommer'in yanından topu filelerle buluşturdu: 1-0

78'inci dakikada Caiçara'nın oratsında müsait pozisyonda Gulbrandsen'in vuruşu auta çıktı.

90+1'inci dakikada Borussia Mönchengladbach beraberlik golünü buldu. Raffael'in kullandığı duran topta Bensebaini'nin dokunuşu üst direkten, Herrmann'ın önünde kaldı ve Alman oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.







Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Daniel Cook xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut xx, Aleksic xx (Azubuike dk. 46 x), Visca xx, Guldbransen xx, Crivelli xx (Elia dk. 78 x)

Yedekler: Volkan, Arda, Ba, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Borussia Mönchengladbach: Sommer xx, Lainer xx, Ginter xx, Elvedi xx, Wendt xx(Bnesebaini dk. 76 x), Zakaria xx, Kramer xx (Hermann dk. 65 x), Thuram xx, Plea xx (Raffael dk. 46 x), Neuhaus xx, Embolo xx

Yedekler: Sippel, Doucoure, Janrschke, Nob

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)