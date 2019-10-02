Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında yaptığı 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 21 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile 4. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 4. karşılaşmasını oynayacak.

Buruk yönetiminde ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti.

Bu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir, sahasında bir, deplasmanda ise iki gol yemişti.

Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde diğer Avrupa maçını ise grubun ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma'ya karşı oynamış ve rakibine 4-0 yenilmişti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu.

Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.