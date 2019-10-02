Başakşehir Mönchengladbach maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Mönchengladbach maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.