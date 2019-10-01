01 Ekim 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

Başakşehir'de B. Mönchengladbach maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 01.10.2019

, Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü 'nın ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile pas çalışmasının ardından savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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