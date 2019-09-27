CANLI l Başakşehir - Çaykur Rizespor

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başlayan ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19' Goldeki asistin sahibi Edin Visca.

19' Gol! İstanbul şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Danijel Aleksic.

16' İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Başakşehir takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

16' Gole yaklaşan takım Başakşehir oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Edin Visca. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

9' Fredrik Gulbrandsen, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

9' Direkten dönen top! Şutun sahibi Başakşehir takımından Edin Visca.

6' İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Danijel Aleksic sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

1' Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.