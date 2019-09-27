CANLI l Başakşehir - Çaykur Rizespor
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başlayan ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19' Goldeki asistin sahibi Edin Visca.
19' Gol! İstanbul şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Danijel Aleksic.
16' İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Başakşehir takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
16' Gole yaklaşan takım Başakşehir oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Edin Visca. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
9' Fredrik Gulbrandsen, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.
9' Direkten dönen top! Şutun sahibi Başakşehir takımından Edin Visca.
6' İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, Danijel Aleksic sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
1' Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"