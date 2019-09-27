27 Eylül 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray derbiye hazır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.09.2019

, 'in 6. haftasında yarın sahasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleri ve sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim'in takımına taktik çalıştırdığı kaydedildi.

Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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