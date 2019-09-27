27 Eylül 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Aleksic şov yaptı!

Aleksic şov yaptı!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Medipol ’in sezon başında kadrosuna kattığı ve , turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini ’a karşı attı.

'in 6. haftasında M., sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı Aleksic ile Salzburg'dan transfer edilen Gulbrandsen, bu maçla birlikte turuncu-lacivertli forma ile resmi maçlardaki ilk gollerini kaydetmiş oldu.

Aleksic'den 2 gol, 1 asist

Daha önce Başakşehir'le ligde , ve 'a karşı mücadele eden ancak gol yada asist üretemeyen , Ç.Rizespor karşılaşmasında ise adeta yıldızlaştı. 18. ve 73. dakikalarda ağları sarsan Sırp futbolcu, Gulbrandsen'in golünde de asiste imza attı.

Gulbrandsen siftah yaptı

Başakşehir'in Norveçli futbolcusu de siftah yaptı. Turuncu-lacivertlilerle 3'ü lig, 3'ü de Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakada görev alan 27 yaşındaki oyuncu, maçın 33. dakikasında kendisinin ilk, takımının ise ikinci golünü kaydeden isim oldu.

MAÇ SONUCU l Başakşehir 5 - 0 Çaykur Rizespor l ÖZET

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