24 Eylül 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in kalesi düştü

Medipol Başakşehir'in kalesi düştü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.09.2019

'in 5. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kalan , kalesini gole kapatamıyor. Uzun yıllar görev yapan teknik direktör 'nın ayrılışının ardından takımı 'a teslim eden Başakşehir, hem lig hem de Avrupa'da bekleneni veremedi.

Geçtiğimiz yıl savunma performansıyla takdir toplayan ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasına giren turuncu-lacivertliler, bu sezon ise tam aksi bir görüntü ortaya koydu.

'in ilk 5 haftasında 1 kez kazanıp, 2'şer mağlubiyet ve beraberlik alarak son 4 sezonun en kötü başlangıcını yapan Başakşehir, Avrupa kupalarında çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan 'in savunma performansı, kötü gidişte başrolü oynadı.

8 resmi maçında da gol yedi

Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 2. sırada tamamladığı için yeni sezona elemelerinde başlayan temsilcisi, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Rakibine ilk maçı evinde 1-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda da 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, bu kulvarda da oynadığı ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 4-0 yenildi.

Avrupa'da bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, sahaya çıktığı 3 karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü.

Medipol Başakşehir, tıpkı Avrupa'daki gibi ligde de kalesini gole kapatamadı.

Süper Lig'de ilk iki maçında puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, deplasmanda BtcTurk 'a, seyircisi önünde de 'ye yenildi.

Malatya temsilcisinden 3 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında da 2 gole engel olamadı. Daha sonra oynadığı Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol yiyen İstanbul temsilcisi, son olarak 'a karşı da kalesini koruyamadı.

Medipol Başakşehir böylece Avrupa'da 3, ligde de 5 olmak üzere oynadığı 8 müsabakanın tamamında gol yedi.

Savunma tandemi oturmadı

Medipol Başakşehir, bu sezon savunma tandeminde istikrarı yakalayamadı.

Geçtiğimiz yıl özellikle önderliğinde savunmasıyla ön plana çıkan turuncu-lacivertliler, Moldovalı futbolcunun uzun süreli sakatlığının ardından bu bölgede büyük sorun yaşadı.

Sezona, Carlos dos Santos Rodrigues "Ponck", Miguel Vieira ve defans hattıyla başlayan İstanbul temsilcisinde daha sonra bu bölgeye ve transfer edildi.

Bu süreçte Aurelien Chedjou ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ise sakatılıktan döndü.

Sezona başladığı andan itibaren her maçta farklı stoper ikilisiyle sahaya çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu 8 maçın hiçbirinde üst üste aynı stoper tandemiyle mücadele edemedi.

8 maçta 15 gol

Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü.

Avrupa'da oynadığı 3 karşılaşmada 7 kez kalesini gole kapatamayan turuncu-lacivertliler, ligde de kötü bir performansa imza attı.

Oynadığı 5 mücadelenin tamamında gol yiyen İstanbul temsilcisi, bu müsabakalarda da 8 gole engel olamadı.



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