22 Eylül 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor

Başakşehir Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’in ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve Avrupa Ligi’ne de 4-0’lık Roma yenilgisiyle başlayan Medipol , yarın karşısında galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.

'in 5. haftasında , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde de Avrupa Lig J Grubu ilk maçında İtalya'da Roma'ya 4-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, Beşiktaş karşısında alacağı üç puanla hem moral depolamak hem de kötü gidişatı tersine çevirmenin hesaplarını yapıyor.

Başakşehir, Beşiktaş Park'ta zorlanıyor

Turuncu-lacivertliler, ligde siyah-beyazlılara konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Beşiktaş Park'taki son galibiyetini 2010-2011 yönetiminde 2-0'lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan son müsabakada da güle taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.
M.Başakşehir'in, Beşiktaş deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-2019)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (205-2016)
Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2014-2015)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 2 (2012-2013)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2011-2012)
Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 2 (2010-2011)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (2009-2010)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2008-2009)
Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2007-2008)

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