20 Eylül 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir beklentilerin uzağında kaldı

Başakşehir beklentilerin uzağında kaldı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Yenilenen kadrosu ve teknik ekibiyle 2019-2020 sezonuna giriş yapan Medipol , şimdiye kadar beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Turuncu-lacivertliler, 'de ve Avrupa kupalarında oynadığı 7 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Uzun yıllar takımın başında bulunan 'nın 'a gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine 'u getiren ve 'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla 2019-2020 sezonuna giriş yapan Medipol , beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Şu ana kadar ve Avrupa kupalarında toplamda 7 maça çıkan turuncu-lacivertliler, sadece 1 galibiyet alabildi.
Başakşehir, yeni sezonun ilk resmi maçına karşısında çıktı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda sahasında Yunan temsilcine 1-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, rövanş müsabakasını da 2-0 kaybedince yoluna 'nde devam etmek zorunda kaldı.

Ligde beklediğini bulamadı

Özellikle son üç sezonda şampiyonluk yarışının içinde yer alan temsilcisi, Süper Lig Cemil Usta sezonunun geride kalan ilk 4 haftasında ise ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı. 4 maçtan 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik çıkaran turuncu-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonundan sonra en kötü lig başlangıcına imza attı. Başakşehir, söz konusu dönemin aynı periyodunda 3 puan toplayabilmişti. 2016-2017'de 4'te 4 yaparak 12 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertliler, 2017-2018 ve 2018-2019'da da 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanmayı bilmişti.
Geçtiğimiz sezon savunma hattındaki başarısıyla göz dolduran ve ligin ilk yarısında kalesinde sadece 8 gol görerek Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında kendine yer bulan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 4 müsabakada ise 4 gol atıp, ağlarında 7 gol gördü.

Avrupa Ligi'ne de kötü başladı

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılmaya hak kazanan turuncu-lacivertliler, J Grubu'nda Roma, M.Gladbach ve Wolfsberger ile eşleşti. Gruptaki ilk maçında da deplasmanında Roma karşısında çıkan Başakşehir, rakibine 4-0 mağlup oldu.
2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde 'nin Burnley takımıyla eleme oynayan Başakşehir, Stadı'nda 0-0 berabere kaldığı rakibine dış sahada 1-0 yenilince elenmişti.

Turuncu-lacivertli ekip, 2017-2018'de sezona Şampiyonlar Ligi elemesiyle başlamış ve 'yi saf dışı bırakarak Sevilla ile play-off oynamıştı. İspanyol ekibine evinde 2-1 yenilen Başakşehir, deplasmanda da 2-2 berabere kalınca Devler Ligi'ne veda etmişti.

Okan Buruk: haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir tatsız başladı Başakşehir tatsız başladı
Şenol Güneş Başakşehir maçında tribündeydi Şenol Güneş Başakşehir maçında tribündeydi
Okan Buruk: Üzerimizde bir şanssızlık var Okan Buruk: "Üzerimizde bir şanssızlık var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör