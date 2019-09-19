19 Eylül 2019, Perşembe
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UEFA listesine alınmayan bir diğer lejyonerimiz Mert Çetin de temsilcimize karşı oynamayacak. Başakşehir son olarak ligde evinde Sivas'la 1-1 berabere kalırken, Roma sahasında Sassuolo'yu 4-2 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada, Alman ekibi B.Mönchengladbach, evinde Avusturya'dan Wolfsberger'i aynı saatte konuk edecek.
Roma'yı yak da gel!
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Başakşehir, Avrupa serüvenine Cengiz Ünderli, Mert Çetinli kupanın favorilerinden Roma’yla start veriyor. Olimpiyat Stadı’ndaki maç saat 22.00’de başlayacak.
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında bugün deplasmanda İtalyan devi Roma'yla karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda mücadele, saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertlilerde, UEFA listesine alınmayan Gökhan İnler ve Kerim Frei'ın yanı sıra, Sivas maçında sakatlanan Skrtel kadroda yer almadı. Roma'da ise sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Perotti ve Zappacosta da forma giyemeyecek.
UEFA listesine alınmayan bir diğer lejyonerimiz Mert Çetin de temsilcimize karşı oynamayacak. Başakşehir son olarak ligde evinde Sivas'la 1-1 berabere kalırken, Roma sahasında Sassuolo'yu 4-2 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada, Alman ekibi B.Mönchengladbach, evinde Avusturya'dan Wolfsberger'i aynı saatte konuk edecek.
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