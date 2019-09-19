19 Eylül 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Roma'yı yak da gel!

Roma'yı yak da gel!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.09.2019

, Avrupa serüvenine Cengiz Ünderli, Mert Çetinli kupanın favorilerinden Roma’yla start veriyor. ’ndaki maç saat 22.00’de başlayacak.

, Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında bugün deplasmanda İtalyan devi Roma'yla karşılaşacak. Roma 'nda mücadele, saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertlilerde, UEFA listesine alınmayan ve 'ın yanı sıra, maçında sakatlanan Skrtel kadroda yer almadı. Roma'da ise sakatlığı bulunan 'in yanı sıra Perotti ve Zappacosta da forma giyemeyecek.

UEFA listesine alınmayan bir diğer lejyonerimiz de temsilcimize karşı oynamayacak. Başakşehir son olarak ligde evinde Sivas'la 1-1 berabere kalırken, Roma sahasında Sassuolo'yu 4-2 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada, Alman ekibi B.Mönchengladbach, evinde 'dan Wolfsberger'i aynı saatte konuk edecek.
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