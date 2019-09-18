18 Eylül 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz

Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Roma Teknik Direktörü , basın toplantısında yaptığı açıklamada, ", , Skrtel, Robinho gibi tecrübeli ve kariyeri olan oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gereken bir takım konumundalar. Kendi liglerinde sürekli olarak sıkı bir şampiyonluk yarışında kupayı kazanmak için mücadele ediyorlar. Sürpriz yaşamak istemiyoruz” dedi.

J Grubu ilk maçında yarın kendi sahasında Medipol 'i konuk edecek olan Roma'da teknik direktör , maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Avrupa Ligi'nin kendileri için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fonseca, "Daha ileri turlara gidebilmek için hedefimizin ilk aşamasındayız. Çok zor ve güçlü takımları içinde barındıran bir organizasyon. Mümkün olan en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Bu turnuvaya büyük hedeflerle katılıyoruz" şeklinde konuştu.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIM"

Başakşehir maçı için kadroda değişiklikler yapacağının sinyallerini veren Portekizli teknik adam, "Başakşehir maçının ardından birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız. Oyuncuların dinlenme sürelerine saygı göstermeliyiz ve bu anlamda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



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