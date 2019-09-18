Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başakşehir, Arda Turan, Skrtel, Robinho gibi tecrübeli ve kariyeri olan oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gereken bir takım konumundalar. Kendi liglerinde sürekli olarak sıkı bir şampiyonluk yarışında kupayı kazanmak için mücadele ediyorlar. Sürpriz yaşamak istemiyoruz” dedi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Avrupa Ligi'nin kendileri için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fonseca, "Daha ileri turlara gidebilmek için hedefimizin ilk aşamasındayız. Çok zor ve güçlü takımları içinde barındıran bir organizasyon. Mümkün olan en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Bu turnuvaya büyük hedeflerle katılıyoruz" şeklinde konuştu.
"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIM"
Başakşehir maçı için kadroda değişiklikler yapacağının sinyallerini veren Portekizli teknik adam, "Başakşehir maçının ardından birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız. Oyuncuların dinlenme sürelerine saygı göstermeliyiz ve bu anlamda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"